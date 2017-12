El Brigadista: una película cubana extraordinaria

La Habana, Cuba.- El actor Patricio Wood afirmó que a 40 años de su estreno en Cuba la película El Brigadista sigue siendo muy popular y querida por el público cubano.

En un encuentro con aquellos que hicieron posible la cinta, Wood, uno de los intérpretes, mostró un documental que evoca la filmación de El Brigadista, dirigida por Octavio Cortázar.

La cineasta Mayra Álvarez destacó el regocijo de los asistentes al encuentro por evocar inolvidables pasajes del rodaje del audiovisual, referido a la Campaña de Alfabetización en Cuba.

De reencuentro con la memoria histórica calificó el intercambio con el equipo de rodaje, familiares y amigos, que, afirmó, debe sistematizarse para preservar acontecimientos que constituyen una proeza.

EL Brigadista, laureado en 1978 con el Oso de Plata en el Festival de Berlín, es uno de los grandes éxitos del cine cubano de todos los tiempos.



Homenaje a Octavio Cortázar

Luis Rielo, uno de los actores de El Brigadista, dijo que para él fue un gran orgullo trabajar en la película, que calificó de portadora de una gran lección de historia para Cuba y el resto del mundo.

Un joven alfabetizador que marcha a la Ciénaga de Zapata para enseñar a leer a los campesinos centra la trama del film, que cuenta con las actuaciones de Salvador y Patricio Wood, Mario Limonta y Miriam Learra, entre otros.

Cortázar y Luis Rogelio Nogueras tuvieron a su cargo el guión y Pablo Martínez debutó como director de fotografía.

Patricio Wood destacó la importancia del largometraje El Brigadista, que considera el acontecimiento cultural más grande de Cuba, y a su director Octavio Cortázar.

Recién quedó inaugurada una exposición de fotos inéditas sobre la película, que fue proyectada en el cine Charles Chaplin.

