El Ballet Nacional regresa luego de exitosa gira

La Habana, Cuba. – El Ballet Nacional de Cuba regresó a La Habana luego de dos meses de exitosas presentaciones en España, donde acaparó la atención del público y la crítica especializada.

La compañía recibió un cúmulo de alabanzas por parte de la prensa local, que exaltó su sello de excelencia, y calificó como la reina de los cisnes de dicho conjunto a la subdirectora artística, Viengsay Valdés.

Iniciada el 24 de mayo en Oviedo, el periplo llegó además al País Vasco, Andalucía, Madrid y Barcelona, robándose los aplausos de los espectadores con las obras La Cenicienta y El lago de los cisnes, en los teatros de la capital española, que tuvieron que colocar un cartel en su puerta de agotadas las localidades.

La compañía se prepara para sus próximas presentaciones, previstas para septiembre en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y luego en varias ciudades mexicanas con el cásico Giselle.

