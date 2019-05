EGREM pone música a la Feria de Turismo

En un pequeño espacio y en un ambiente informal, la EGREM está muy activa en la Feria Internacional de Turismo de Cuba, instalada hasta mañana en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña cuando abrirá al público en general.

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales -de celebración por sus 55 años- propicia cada día encuentros con artistas acerca de recientes producciones fonográficas o audiovisuales como los DVD Legado Tour de Formell y los Van Van, y Pasándola Bien de Pupy y los que son, son.

También han departido con los participantes en FITCuba el popular cantante Waldo Mendoza -quien festeja 15 años como solista- y Enrique Álvarez, director de la orquesta Charanga Latina.

Para hoy se espera la presencia de Cimafunk y Haila María Mompié en el stand de la EGREM, mientras que en la plaza de armas de la propia Cabaña actuará esta tarde el dúo Buena Fe.

