Efectúan en Villa Clara Taller de Creación Audiovisual

Con el objetivo de potenciar la labor de realizadores televisivos, se desarrolla en Villa Clara el I Taller Provincial de Creación Audiovisual, auspiciado por el canal Telecubanacán.

El evento pretende elevar la calidad de los mensajes de programas de televisión, y se convertirá en espacio de debate en consonancia con las demandas de la creación audiovisual, que actualmente demanda la televisión cubana.

En el I Taller Provincial de Creación Audiovisual que trasciende en Villa Clara, se presentarán obras producidas por artistas de Telecubanacán, los canales municipales de Caibarién y Sagua la Grande, y la corresponsalía de Quemado de Güines.

En el Festival de carácter competitivo que tiene lugar en Santa Clara, se presentarán trabajos metodológicos e investigaciones sobre la televisión, y se estimulará la obra de realizadores en varias categorías.

