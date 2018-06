Editorial Verde Olivo invita al Festival de Verano

Como parte de la programación de Verano de la Editorial Verde Olivo, este viernes, desde las 10 antemeridiano, se realizará en el portal del cine La Rampa, el Festival del Verano, con venta de libros, fundamentalmente para niños y jóvenes, y además actividades culturales.

Entre los textos infantiles que estarán en venta están Una cáscara de nuez bailando en el golfo de México, José Martí, un cubano a prueba de grilletes, Pin y la mariposa azul y Con mis pequeños cosmonautas.

Además en el Festival del Verano, de la Casa Editorial Verde Olivo, este viernes a las 10 de la mañana en el cine La Rampa, se ofertarán afiches de patriotas de nuestra historia, así como con los símbolos patrios, y de Camilo, Che, Vilma y Fidel.

Los libros Reto a la soledad, El primer fidelista, Tan solo con 16, Fidel es un país, y Un cubano en el cosmos, también podrán adquirirse.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.