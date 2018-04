Ediciones Vigía aportará literatura a Taller de Títeres de Matanzas

Matanzas, Cuba.- Encuentros Titiriteros con Alicia, compilación de textos realizada por el dramaturgo Rubén Darío Salazar, toma forma al interior del taller de Ediciones Vigía, como aporte literario al programa del cercano XIII Taller de Títeres de Matanzas.

Es habitual que Vigía participe en el Taller con la presentación de algún título relacionado con las artes escénicas, y diseñado por Zenén Calero , afirmó Agustina Ponce Valdés, directora de la editorial.

El trabajo con Vigía es un vínculo que siempre me da satisfacción, porque me gusta el principio manual de esa editorial, que tiene mucho que ver con lo artesanal de la labor creativa que yo hago en el teatro, explicó Zenén Calero.

Encaje, fieltro, cartulina de diversos colores y pinturas acrílicas, se incluyen entre los materiales que se combinan en el recinto ubicado en la esquina de Río y Magdalena, en Matanzas.

