Ecos del festival de cine: la naturaleza del hombre-perro

El director, guionista y productor cinematográfico italiano Matteo Garrone presentó su filme Dogman en el 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La película, alabada en el Festival Internacional de Cannes, busca la aceptación del público cubano con una propuesta sencilla, que completa la trama, pese a sus últimos aires de suspense, y que además esconde mucho más de lo que muestra.

La atmósfera de una localidad pequeña y simple, y de personajes propios de esos ambientes, se carga de los miedos e inquietudes de una Italia pueblerina entre lo campechano y el bajo mundo.

Dogman es, al final, una película para interrogar en secreto a nuestras personalidades, por lo que hace que la salida del cine sea un largo camino de cuestionamientos donde juzgaremos las concesiones que a diario le hacemos a las normas sociales y a nuestros instintos más bestiales.

