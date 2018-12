Dúo femenino Pauza presenta segundo disco

El dúo cubano femenino de DJ, Pauza, compuesto por Paula Fernández y Zahira Sánchez, presentó su segunda producción discográfica bajo el título IRÉ, álbum que posiciona la música electrónica de la isla en el panorama internacional.

Tras sus recientes presentaciones en el festival Eyeife, celebrado en Cuba del 12 al 16 de diciembre, el fonograma contó con el reconocimiento de músicos de otros países como los DJ mexicanos Tom and Collins, la española Ley Dj y el estadounidense Dj Spooky.

La nueva producción contó con las colaboraciones estelares de los artistas cubanos Brenda Navarrete, Jorge Luis Lagarza, Yadira La Real, Telmary y Diego Hernández.

Según explicaron, Fernández y Sánchez, IRÉ es un concepto Yoruba, que significa energía positiva, estar de acuerdo con el universo y con el entorno que te rodea; la cultura Yoruba ha aportado mucho a la diversidad rítmico-sonora de la música cubana.

