Diversidad musical, en el Festival Varadero Josone

En el contexto de la programación de verano preparada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) -el sello discográfico más antiguo de Cuba- se realizará, por primera vez, el Festival Varadero Josone “Jazz y Son”.

Del 12 al 15 de julio confluirán en el Parque Josone del balneario matancero exponentes de diversos géneros y tendencias musicales, pues será un encuentro inclusivo, declaró este viernes su director artístico, Isaac Delgado.

Confirmó que en el Varadero Josone participarán el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el dominicano José Alberto “El Canario”, el salvadoreño Álvaro Torres y el trompetista estadounidense Nicholas Payton.

También anunció -entre otros- a Gente de Zona, Ernán López Nussa, Daymé Arocena, Osaín del Monte, Michel Herrera, el Septeto Santiaguero, Alejandro Falcón, Pancho Amat y Horacio “El Negro” Hernández y su cuarteto.

