Distinguen en matanzas al doctor Eusebio Leal Spengler

Matanzas, Cuba.- Personalidad a quien se dedica la Feria Internacional del Libro junto a China como país, invitado de honor, el doctor Eusebio Leal Spengler recibió este martes el agasajo del pueblo matancero en la sala de conciertos José White.

Al reconocido intelectual se le confirió el Escudo de la Ciudad y la condición de Hijo Ilustre de la urbe, así como varios obsequios de las editoriales y artistas del territorio.

Leal presentó parte de los títulos que se expondrán en la Feria bajo el sello de la Editorial Boloña, en un encuentro donde, además, compartió sus experiencias en Matanzas y la admiración por la belleza de la urbe.

También durante un encuentro en el Cine Teatro Velasco, Eusebio se refirió al valor del patrimonio material e intangible, el significado más completo de la cubanidad y el papel del conocimiento para preservar la identidad.

