Disqueras cubanas aportan nominados a Grammy Latinos

El 15 de noviembre será en Las Vegas la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos en su edición 19, para los cuales fueron nominados varios fonogramas producidos o licenciados por casas discográficas cubanas.

En la selecta lista aparecen, bajo el sello EGREM: los álbumes Omara Siempre -distinguido este año con uno de los Premios Especiales Cubadisco-; A MI QUÉ. TRIBUTO A LOS CLÁSICOS CUBANOS, del Septeto Santiaguero y José Alberto “El Canario” y PALANTE EL MAMBO, de Diego Gutiérrez.

Cantor del Pueblo de Alexander Abreu y Havana D Primera, licenciado por Unicornio de Producciones Abdala, y Fuerza Arará de Telmary para Producciones Colibrí también aspiran a uno de los premios más afamados de la industria musical.

Otros cubanos nominados al Grammy Latino son el guitarrista y compositor de música clásica Yalil Guerra y el jazzista Dafnis Prieto y su Big Band.

