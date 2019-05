Sobre la relación diseño, manufactura e industrialización intercambiaron en un encuentro académico con profesionales y estudiantes del Instituto Superior de Diseño, (ISDI) Giovanni Colombo y Stefano Scauzillo, presidentes de las empresas italianas Comes y Essequadro, respectivamente.

Ambos empresarios impartieron la conferencia Diseño e industrialización más allá de la forma, en el Palacio del Segundo Cabo como parte de las actividades de la Segunda Bienal de Diseño Habana 2019 que dedicada a los 500 años de la capital cubana tiene lugar hasta el 16 de junio.

El joven Stefano Scauzillo, también diseñador de la marca Essedue, destacó que la investigación y aceptación del mercado, gustos y características físicas del usuario y los colores según la geografía y las tendencias de la moda son elementos que estudiados a profundidad confluyen en la realización de un producto final como marca e identidad.

Insistió en que la empresa italiana Essequadro, que diseña y produce gafas realizadas mayormente a mano y pensadas para todo tipo de público, trabaja en la innovación, la búsqueda de mercados, y en la calidad apoyándose mucho en las universidades de diseño en su país.

Enfatizó que la fusión entre tecnología y manufactura mantiene la esencia de Essedue como un producto extremadamente artesanal, con el más alto standard de tecnología óptica, al realizar sus lentes con una máquina Comes.

Scauzillo agregó que el diseño es el eje central de las soluciones estéticas, elección de materiales, innovación tecnológica en función de las necesidades reales ópticas, la resistencia y la combinación de confort, exclusividad y personalización de las formas y colores.

El Presidente de la empresa italiana de maquinarias e instrumentos para óptica, Comes-Italy, Giovanni Colombo resaltó la importancia de conjugar la moda, la estética y el diseño con las funcionalidades técnicas que una gafa o espejuelo al final tiene que mantener.

Destacó que las máquinas Comes están presentes en el sector de la óptica en Cuba con 12 laboratorios a lo largo y ancho del país, hace más de 40 años a través de las acciones de varias empresas cubanas comercializadoras de equipos y tecnología.

Como parte las actividades de la Bienal de Diseño de La Habana, estudiantes del ISDI, con su mirada creativa y juvenil, también participaron en un workshop, organizado por Comes y Essequadro donde contribuyeron con sus propuestas a la conceptualización de prototipos para la colección de gafas de sol Essedue, coloridas y elegantes, dedicadas al aniversario 500 de La Habana.

