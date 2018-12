Díaz-Canel envía felicitación a cineastas latinoamericanos

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba envió una felicitación a los realizadores, cineastas y organizadores que participan en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se desarrolla en La Habana.

En su perfil en Twitter, el mandatario dijo que esta edición de la cita reconoce la identidad y prestigia la creación de la región, y añadió que el cine que se realiza en el subcontinente se piensa, se debate, se asume y se crece a sí mismo.



Este año el Festival está dedicado al director cubano Tomás Gutiérrez Alea Titón y homenajea, además, al argentino Fernando Birri, en cartelera se anunció la proyección de alrededor de 373 películas, de las cuales 333 son latinoamericanas.

Convoca a los Concursos de Ficción, Documental y Animación, Operas Primas, Guiones Inéditos y Carteles.

