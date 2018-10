Destacan amplio programa cultural por fundación de Matanzas

Durante la gira nacional por los 35 años de su carrera, la cantautora Liuba María Hevia se presentó este sábado en la Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas.

La actuación de la reconocida artista coincide con la Jornada Literaria Premio Fundación por el aniversario 325 y el programa de actividades para enaltecer a San Carlos y San Severino.

Como parte de las celebraciones por el nacimiento de la Atenas de Cuba, se desarrollará hasta el venidero 22 de octubre la Semana de la Cultura que incluye la Fiesta de los Orígenes y el evento Innova Matanzas de las ciencias y tecnologías.

En la agenda para enaltecer a la ciudad de ríos y puentes se incluye el homenaje a la poetisa Carilda Oliver Labra, así como el reconocimiento a Juan Luis Hernández, Luis Lorente, la editorial Matanzas y el sello Aldabón.

