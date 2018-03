Despegue del Trovándote a cargo de Ray Fernández y su grupo

Ciego de Ávila, Cuba.- Al ritmo de Ray Fernández y su grupo despegó, en Ciego de Ávila, el XIII Encuentro de Jóvenes Trovadores, Trovándote 2018, principal atractivo de la cartelera cultural avileña hasta el 25 de marzo.

En el concierto compartió temas como Al que fuma bebe y canta, Hormigón armado y Pídelo todo mujer, incluidos en su último disco, Mamá ando contento, presentado bajo el sello Egrem en 2017.

El fonograma, el tercero de su trayectoria artística, muestra influencias de la trova tradicional, y también se mueve por sonoridades como la ranchera, los corridos y el son, entre otros.

Carisma y sentido del humor se mezclaron en la presentación de Ray, ovacionada por un numeroso y heterogéneo público que se reunió en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) para darle la bienvenida a Ciego de Ávila.

