Descemer Bueno de estreno en el Karl Marx

La Habana, Cuba. – El cantante y compositor cubano Descemer Bueno estrenará temas en concierto único el 30 de agosto en el teatro Karl Marx.

A partir de las 10 de la noche, el reconocido músico cubano también interpretará en el escenario capitalino éxitos de su repertorio además de otras sorpresas.

Descemer Bueno es uno de los artistas de la Isla más reconocidos dentro y fuera del territorio nacional gracias a sus pegajosas canciones, trabajos con populares músicos extranjeros y su particular estilo de cantar.

En 2006 ganó el Premio Goya como coautor de la banda sonora de la película Habana Blues, del español Benito Zambrano, y su canción Cuando me enamoro, interpretada por Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, conquistó tres premios Grammy Latino en 2010.

