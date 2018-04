Dedicarán a Puerto Rico Festival del Caribe

La XXXVIII edición del Festival del Caribe con sede permanente en Santiago de Cuba, dedicará su jornada del 2018 a Puerto Rico, destacó en conferencia de prensa Orlando Vergés Martínez, director de la Casa del Caribe.

Más de 600 participantes tendrá la también conocida como Fiesta del Fuego que se realizará del 3 al 9 de Julio venidero en la Heroica Ciudad Cubana, y rendirá homenaje al Aniversario 65 de la Gesta del Moncada.

En la Conferencia de prensa efectuada en la Casa de la Música de Plaza, el presidente del comité organizador, Orlando Vergés, informó que como parte del Festival del Caribe se desarrollarán coloquios, entre ellos El caribe que nos Une.

El evento contará con el taller de religiones populares, la Fiesta Haitiano-Cubana, la Peña de Fátima Páterson, el desfile de la Serpiente y el concierto de J G y su orquesta.

Por su parte Vitelio Ruíz Miyares, destacó la celebración del III Coloquio Internacional Hugo Chávez Frías: La Pasión que nos Une, como parte del programa del Festival del Caribe en Santiago de Cuba.

