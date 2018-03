Dedicarán Festival a centenario de Santiago Álvarez

Santiago de Cuba. – Con la entrega de los premios y la dedicatoria del próximo Festival de Documentales al centenario del natalicio de Santiago Álvarez, concluirá este miércoles en Santiago de Cuba la edición dieciséis del evento cinematográfico consagrado este año al continente africano.

Unas veinte muestras de Cuba, México, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y España llegaron a la evaluación final de un encuentrp que se realiza para honrar al documentalista cubano Santiago Alvarez.

El Festival que se inició el 15 de marzo, contó con un variado programa cultural, que incluyó la presentación del libro Los Invisibles de Jesús Cosano, un seminario teórico y las exhibiciones de muestras informativas en salas santiagueras.

También reconoció a la poeta Nancy Morejón, el artista plástico Eduardo Roca (Choco), la investigadora Marta Cordiés y a Daniel Diez fundador de la Television Serrana.

