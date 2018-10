Debatirán en Matanzas resultados de investigaciones históricas

Matanzas, Cuba. – Unas 50 ponencias sobre resultados investigativos de la historia local y regional se presentarán al Evento científico Atenas 2018, en el Museo de La Ruta del Esclavo, en Matanzas.

La cita más antigua de esa especialidad en el país rememorará el 13 de octubre, fecha en que el Obispo de la Isla y el Gobernador General de Cuba bendijeron la primera piedra del Castillo de San Severino, sitio fundacional de la urbe.

Juana Ortíz Ricardo, presidenta de la filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, en Matanzas, enfatizó que Atenas se dedica a la fundación de la ciudad y el aniversario 150 del reinicio de las Guerras de Independencia.

Los trabajos reconocidos en el evento se pondrán a disposición de las instituciones investigativas y universidades del territorio como materiales de consulta a estudiantes y profesores.

