Debaten en Matanzas sobre temas históricos de Playa Girón

Jagüey Grande, Cuba. – En el Museo Memorial La Comandancia de las FAR, ubicado en el histórico central Australia, sesionó, este jueves, el Taller de Historia sobre Playa Girón, donde se debatieron investigaciones sobre aquellos acontecimientos.

Los asistentes conocieron nuevos detalles sobre el derribo de un avión mercenario tripulado por pilotos norteamericanos contratados por la CIA el 19 de abril de 1961, la identificación de un niño víctima de la agresión, el cual no aparecía hasta ahora en los registros y el apoyo dado por la población civil del sur de Matanzas a quienes enfrentaron a los invasores.

Ubicado en el sitio donde Fidel Castro estableció su puesto de mando para dirigir las acciones contra la invasión por Playa Girón, el Museo Memorial La Comandancia de las FAR conserva evidencias documentales y materiales sobre aquella aventura imperial.

Resultado de la investigación de ese centro científico-cultural, en los últimos años han aparecido nuevos datos sobre la primera derrota de los yanquis en Latinoamérica.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.