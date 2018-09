Danza Fragmentada prepara temporada por su cuarto de siglo

La compañía guantanamera Danza Fragmentada, genuina cultivadora del estilo contemporáneo, celebrará en octubre su aniversario 25 durante su tradicional temporada, que esta vez se dividirá en 2 etapas, una enfocada más a lo teórico y la otra a los espectáculos.

El maestro Rubén Rodríguez, notable figura de la danza cubana, y los conjuntos Danza Libre y Médula, representarán a Guantánamo en el Concurso del Atlántico Norte y Grand Prix Vladimir Malakhov.

Rodríguez, quien fue por muchos años primer bailarín de Danza Nacional de Cuba, luego Danza Contemporánea de Cuba, y hoy coreógrafo de Ópera de la Calle, tendrá a su cargo el grueso del programa teórico del preludio de la temporada de Fragmentada.

Otro que aportará al cronograma académico de la celebración de Danza Fragmentada, en Guantánamo, será el bailarín santiaguero Yanosky Suárez, quien impartirá DOS talleres en octubre.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.