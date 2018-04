Danza Callejera vuelve a animar La Habana Vieja

La Habana, Cuba. – Del 11 al 15 de abril el centro histórico de la capital cubana recobrará la particular animación que le aporta el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos: La Habana Vieja, ciudad en movimiento, organizado por la compañía de danza-teatro Retazos que dirige Isabel Bustos.

En la calle de Madera de la Plaza de Armas ese colectivo dará inicio oficial al encuentro, que cuya vigésimo tercera edición participarán artistas de 18 países, más una numerosa representación cubana.

El esquema será de clases y talleres en las mañanas; presentaciones desde las 06.00 de la tarde en las Casas-museo Benito Juárez, Guayasamín y de Africa, para confluir en la sede de Danza Teatro Retazos.

También regresará el Festival Internacional de Videodanza DV Danza. Movimiento y ciudad, en varias instituciones del centro histórico, a las que se suma esta vez el Pabellón CUBA.

