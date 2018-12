Cultura: escudo y espada de la nación

Los trabajadores de la cultura seguiremos siendo el escudo y la espada de la nación, afirmó este martes en La Habana, Nereyda López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, durante el acto de reconocimiento por el día de los integrantes de esa rama.

Los trabajadores del sector tienen múltiples motivaciones, entre ellas la venidera celebración del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución.

López Labrada felicitó a los más de 90 000 trabajadores de la cultura en el archipiélago y recalcó su apoyo a los médicos que regresan a Cuba procedentes de Brasil.

En el evento se entregó la Distinción Raúl Gómez García a varios trabajadores destacados del sector y se realizó un reconocimiento al buró de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

