Culminó IX Jornada de Arte Cómic

Con la premiación de las obras en concurso finalizó la IX Jornada de Arte Cómic, evento que desde el lunes último reunió en Camagüey a especialistas, estudiosos, y dibujantes del género de varias provincias del país y del extranjero.

En esta ocasión se alzó con el primer lugar Eddislén Escobar Nodal y Laura González Fernández, por su obra El vino servido, exhibida en la Galería República, ubicada en la populosa calle de igual nombre.

Según el dictamen del jurado, el lauro recayó en artistas que participan por vez primera en el certamen, debido al exquisito dominio del dibujo y adecuado empleo de los planos, así como por la esmerada y concisa narrativa que le brinda mucha más precisión a su historieta.

Durante 4 días, desde múltiples miradas, se analizaron la historia y evolución de las historietas, nacionales, y foráneas, aunque varios creadores se pronunciaron a favor de la defensa de lo autóctono.

