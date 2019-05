Cubadisco entrega otros tres premios

El Comité del Premio Cubadisco entregó hoy uno de sus lauros honoríficos al grupo Canela, como reconocimiento a su trayectoria artística de 30 años, en los que ha cruzado muchas fronteras geográficas y musicales, con tesón y sin estereotipos.

Su directora, Zoe Fuentes, agradeció especialmente a sus hermanos Giselda y Jesús -también integrantes de la agrupación- por llevar adelante una propuesta de música fusión con raíces cubanas, siempre renovada y con una sonoridad particular.

Cary Diez, vicepresidenta del Comité del Premio Cubadisco, entregó además uno de los galardones internacionales al fonograma Cubalinda, de la trompetista holandesa Maité Hontele junto a músicos como Alain Pérez, la orquesta Aragón y Osaín del Monte.

Otro premio internacional recibió hoy el disco Manuel Cesaire. Rapsodia negra y fantasías martiniquenses, con la Orquesta Sinfónica de Martinica.

