Cubadisco cierra sus cortinas

La Habana, Cuba. – Mujeres en la música se titula la gala que se ofrecerá hoy a las 05:00 de la tarde en el teatro Mella, como cierre de la Feria Internacional de la Música CUBADISCO 2019, dedicada al centenario del gran Benny Moré.

El elenco incluirá, entre otras figuras, Habana Compas Dance, el grupo Frasis, Niurka Reyes, Vionaika Martínez, Rebeca Martínez, Rochy Ameneiros, la soprano Milagros de los Angeles, Vocal Vidas, Caribe Girls y el trío Palabrasde Villa Clara, ganador este año del Premio CUBADISCO 2019 en cancionística por el fonograma Lo que dice mi cantar.

La Casa del ALBA acogerá un concierto en homenaje a la maestra Alicia Perea en una peña del dúo Con-trastes con Amaury Pérez, el pianista Aldo López Gavilán y otros instrumentistas.

En esta última jornada de CUBADISCO 2019 habrá además presentaciones en los jardines del Mella con Explosión Rumbera y Rumbatá, y en el Pabellón CUBA con Negrons y La Cruzada.

