Cuba recuerda a Ingmar Bergman

La segunda Jornada de la Cultura Sueca en Cuba celebrará el centenario del nacimiento del director de cine y de teatro Ingmar Bergman, y se inaugurará el sábado en la sala Chaplin con uno de sus clásicos: Fresas silvestres.

El embajador de Suecia, Jones Lovén, anunció la exhibición de 7 de las obras del gran realizador escandinavo -en copias restauradas- junto a dos documentales, uno de ellos: La Isla de Bergman, que será presentado el domingo por su directora Marie Nyrerod.

También se expondrán los carteles originales que acompañaron esos filmes, y las recreaciones hechas por jóvenes diseñadores cubanos a partir de sus propios conceptos y sensaciones.

La Fábrica de Arte Cubano será otra sede de la jornada, que contará con una exhibición de trajes originales utilizados en la película Fanny y Alexander o inspirados en ellos y la actuación del Coro de Cámara de Estocolmo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.