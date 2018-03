Cuba mostrará en Washington vitalidad de su Cultura

La Habana, Cuba.- El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, será anfitrión -del 8 de mayo al 3 de junio- del festival Artes de Cuba-Desde la Isla para el Mundo con manifestaciones de música, danza, teatro, cine y artes visuales.

Fernando Rojas, Viceministro de Cultura, confirmó que nunca antes a Estados Unidos había llegado una representación tan amplia de expresiones culturales cubanas, en la cual confluyen artistas consagrados y jóvenes talentos en su mayoría formados por nuestro sistema de enseñanza artística.

Omara Portuondo, el Ballet Nacional de Cuba, los Van Van, Aldo López Gavilán, la orquesta Faílde, la compañía de danza Irene Rodríguez y Teatro El Público son algunos de los participantes, junto a artistas cubanos residentes en otros países.

El festival Artes de Cuba en Washington ratificará que la cultura siempre tiende puentes para acercar a los pueblos, a pesar de políticas hostiles e irracionales.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.