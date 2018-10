Cuba le pone ritmo a Ciclo de Cine Latinoamericano en Vietnam

Cuba le puso el encanto de su música al VI Ciclo de Cine Latinoamericano en Vietnam, con la película El Benny, basada en la vida de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, o simplemente El Bárbaro del Ritmo.

Multipremiado desde su estreno, el filme recibió una cálida acogida por parte de los hanoienses, que acaso sin ellos mismos explicárselo atendían a la trama, pero a la vez movían los pies bajo el influjo de ciertos pegajosos acordes.

Reconocido, además, el trabajo del actor Renny Arozarena, en su momento ganador del premio Boccalino en el Festival de Locarnoentre, en el papel protagónico; y el del director Jorge Luis Sánchez, un lejano pariente del Benny.

A la exhibición asistieron Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, la embajadora de la isla en Viet Nam, Lianys Torres, y estudiantes y médicos cubanos que cumplen misión en el país.

