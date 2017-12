Cuba celebra y baila

La Habana, Cuba. – Este primer día del año -que coincide con el aniversario 59 del triunfo de la Revolución- decenas de miles de cubanos lo festejarán en todo el país con bailables amenizados por varias de las principales agrupaciones de música popular de cada territorio.

Desde la calle 180 y final, en Alamar, Habana del Este, el pianista y compositor César Pupy Pedroso dará a conocer a las 10.00 de la noche el mensaje de salutación al pueblo en nombre de los músicos cubanos que con su arte enriquecen la cultura nacional.

Allí presentaremos a los bailadores temas del disco Pasándola bien que acabamos de grabar con la EGREM y al cual le tengo mucha fe, anunció el director de la orquesta Pupy y los que Son, Son, fundada hace 16 años.

Esa agrupación compartirá el escenario con la versátil cantante Mónica Mesa, mientras que en el parqueo del estadio Latinoamericano actuarán Anacaona y Manolito Simonet y su trabuco.

Este Primero de Enero, para celebrar el Año 60 de la Revolución, en La Piragua se presentarán Tumbao Habana y Elito Revé y su Charangón; y en la Plaza Roja: JG y su orquesta y Alexander Abreu con Habana de Primera.

En el parque La Herradura de San Miguel del Padrón actuarán Juego de Manos y El Noro y Primera Clase; en Santiago de Las Vegas: Klímax y NG La Banda; y en el Cotorro: Son Yoruba y El Niño y la Verdad.

Haila e Isaac Delgado animarán el bailable en 13 y 64, Playa; Aísar y el Expreso de Cuba y Alain Pérez estarán en el anfiteatro de Guanabacoa; Cristian y Rey y Bamboleo en La Lisa; y Papucho y Manana Club y Yumurí y sus Hermanos en Casablanca.

Pachito Alonso y Adalberto Álvarez y su Son actuarán esta noche en 124 y 51, Marianao; y en el reparto Eléctrico de Arroyo Naranjo: Chispa y los Complices y la Charanga Latina.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.