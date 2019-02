Cruzada Teatral prosigue tras Guantánamo-Baracoa

La Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, a 30 días de su partida a las montañas orientales cubanas, completó unas 145 funciones en igual número de comunidades.

Divididos en varios grupos, para llegar a cada rincón posible, los actores nacionales y foráneos aunados en este proyecto de las artes escénicas guantanameras abarcaron ayer los asentamientos de Manglito, Guandao, Mata, Jamal, el Güirito, entre otros.

Este suceso, considerado el mayor de teatro comunitario en Cuba, lo protagonizan anualmente los conjuntos guantanameros Guiñol, Ríos, La Barca y Elenco Dramático, y también atrae a instructores de arte locales y a compañías de otras provincias y extranjeras.

Acompañaron la etapa inicial de la Cruzada Teatral el grupo santiaguero Punto de Giro; Los Zahoríes, de Las Tunas; El Arca, de La Habana; y los colectivos, Sangría y Dos Rulos Teatro, de Brasil y Argentina.

