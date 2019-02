Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa alegra a público serrano

Más de 185 presentaciones en comunidades intrincadas de la geografía del extremo oriental cubano ha realizado la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa desde que inició su periplo el pasado 28 de enero.

Esas actuaciones tienen lugar en zonas apartadas de todos los municipios del Este guantanamero, donde Los Cruzados, como se les conoce popularmente, presentan varias manifestaciones artísticas e inundan con su arte y alegría a los serranos.

Hasta el 3 de marzo esos pobladores disfrutarán de la 29 Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, que cuenta con grupos teatrales nacionales e internacionales procedentes de México, Argentina, Brasil, y de otros países.

Entre otros acontecimientos, esta edición rinde homenaje al aniversario del natalicio de José Martí, a la Brigada Cultural homónima y al triunfo de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.