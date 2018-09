Crea la UNESCO, cátedra Alicia Alonso

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, creó formalmente la Cátedra Iberoamericana de Danza Alicia Alonso, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos, de España.

De esa manera se abre una nueva vía de cooperación internacional en el campo de la formación y la investigación de la enseñanza universitaria de la danza y otros géneros artísticos afines, así como el estudio y la preservación del patrimonio inmaterial en esta disciplina.

El proyecto aprobado involucra la colaboración de diferentes instituciones españolas e hispanoamericanas.

La Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, acoge desde hace varios años, al Instituto de la Danza Alicia Alonso, entidad que propuso a la UNESCO la creación de la cátedra que ahora se funda.

