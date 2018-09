Convocan a Simposio de Patrimonio Cultural

La Universidad de las Artes de Cuba, ISA, convocó al I Simposio sobre Conservación del Patrimonio Cultural: retos y perspectivas, dedicado al aniversario 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

El evento está previsto del 18 al 22 de febrero de 2019, y tiene como objetivo reflexionar sobre los principales problemas relacionados con la teoría y la práctica de la conservación del patrimonio cultural.

Los interesados deben entregar un resumen de su trabajo antes del 30 de noviembre del presente año, en el Departamento de Servicios de Información de la Facultad de Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural del ISA, responsable de la iniciativa.

De acuerdo con la convocatoria, el evento sesionará en las modalidades de conferencias, paneles, ponencias, posters electrónicos y audiovisuales, aunque tendrá también una categoría especial para oyentes.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.