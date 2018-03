Convocan a Concurso Nacional de Décima

Las Tunas, Cuba.- Hasta mayo estará abierta la convocatoria al Concurso Nacional Cucalambé de décima escrita 2018, dedicado a su salvaguarda y a honrar la memoria de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo.

Escritores de habla hispana residentes en Cuba pueden participar en el certamen, que auspician en Las Tunas la Casa Iberoamericana de la Décima, La Dirección provincial de Cultura y el Centro del Libro y la Literatura.

A cada autor se admitirá un cuaderno de entre 80 y 100 décimas, inédito y con tema libre, que no haya sido premiado en otro concurso, y el ganador recibirá 5 mil pesos en moneda nacional, además de ser invitado a la Jornada Cucalambeana del próximo año.

Las obras se recibirán en la Casa Iberoamericana de la Décima, sita en calle Colón número 161, entre Francisco Vega y Julián Santana, y los interesados pueden conocer los detalles en la institución.

