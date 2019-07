Convocan a Premio Internacional de Audiovisuales Anaconda

Granma, Cuba. – La convocatoria a la edición 2019-2020 del Premio Internacional de Audiovisuales Anaconda, se libró en la sede de la reconocida casa productora cubana Televisión Serrana, de la provincia Granma.

Creado en el año 2000, dada la necesidad de visibilizar las realidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe, el evento llega a Cuba por primera vez para realizar las actividades centrales de su novena edición.

Iván Sanjinés, realizador fundador y coordinador general, informó en conferencia de prensa que las obras se recepcionarán hasta el venidero 31 de octubre, y posteriormente serán evaluadas por un jurado internacional.

Explicó que los creadores podrán inscribir sus obras vía online, a través de páginas de instituciones auspiciadoras del premio, y también se habilitará una opción en el portal de la Televisión Cubana.



