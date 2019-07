Convocan a Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar

El Instituto Cubano del Libro, la Casa de las Américas y la UNEAC, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y la Fundación ALIA, convocan a la décimo octava edición del Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar.

Este certamen anual fue concebido como un homenaje al escritor argentino, uno de los mayores de nuestra lengua, y tiene el objetivo de estimular a los narradores de todo el mundo que escriben en lengua castellana.

Los interesados deben presentar un cuento inédito, de tema libre, que no sobrepase las 20 cuartillas mecanografiadas y que no esté comprometido con ningún otro concurso o proceso editorial.

Las obras deberán ser enviadas antes del 31 de julio del presente año a las sedes del Centro Cultural Dulce María Loynaz, en la esquina de las calles 19 y E o a Casa de las Américas, en 3ra y G, ambas en el Vedado.

