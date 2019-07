Convocan a Concurso de arte

La capitalina Galería Fayad Jamís cita en 5ta B y Avenida 164 en Alamar, municipio Habana del Este convoca a la XVI edición del Concurso Esculturas de Arenas.

Las Bases del concurso serán: tema libre, y podrán participar los artistas interesados, cada uno de ellos concursará con una o dos obras, el espacio a utilizar será enmarcado por el propio creador o grupo de participantes.

La inauguración y premiación se realizará el día 28 de Julio a las 10 de la mañana en la Disco Arena de Guanabo, el espacio del evento a utilizar será delimitado por los organizadores, promotores y auspiciadores.

Se otorgarán Premios en las categorías niños, jóvenes adultos y familias, así como menciones, la decisión del jurado será inapelable, los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 77653253.

