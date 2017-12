Confieren Premio Villanueva en Cuba a obra danzaria Carmina Burana

La Habana, Cuba.- La superproducción de Carmina Burana, de Danza Contemporánea de Cuba (DCC), mereció este domingo el Premio Especial Villanueva de la Crítica, que cada año reconoce los mejores espectáculos nacionales y extranjeros presentados en el país.

Concedido anualmente desde fines de la década de 1980, el lauro sirve como registro de lo mejor que el espectador cubano aprecia en la escena teatral y su jurado lo integran miembros de la Sección de Crítica e Investigación Teatral de la Asociación de Artistas Escénicos de la Uneac (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba).

De acuerdo con el acta, el lauro reconoce la excepcionalidad de la ambiciosa y lograda concepción espectacular.

Carmina Burana, de DCC, se presentó, por primera vez en su forma completa, en la isla hace apenas una semana, sin embargo, existe desde 2008 y tras su estreno mundial en México conquistó un año después el mayor galardón de las artes escénicas en ese país, el Premio Luna.

Antes de la puesta en escena en Cuba, la obra -con coreografía del joven cubano George Céspedes y dirección general de Miguel Iglesias- se presentó con éxito, por octava ocasión, en el Auditorio Nacional del país azteca, con capacidad para 10 mil personas.

Para el estreno en Cuba de esta superproducción se convocó a la Orquesta Sinfónica Nacional y los coros Nacional e Infantil, bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa y Digna Guerra, respectivamente.

También, se sumaron a la pieza la soprano Milagros de los Ángeles, el barítono Ulises Aquino y el tenor Harold López Roche.

Esta versión coreográfica involucra un telón de fondo de pantallas LED y una más pequeña circular en el centro, que proyecta un video de contenidos diversos, desde el origen del universo y parte del acontecer actual en una calle cualquiera hasta la posible destrucción de todo lo que conocemos.

La comunión entre los planos físico y espiritual parece ineludible en una pieza que apunta a desgarrar el alma de cualquiera, y los bailarines lo asumen con fuerza y convencimiento.

Carmina Burana es una oda a la vida del hombre en este mundo, aseguró Céspedes a Prensa Latina.

El espectáculo contiene solos, dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos, un cuerpo de baile arrollador, un vestuario sobrio con motivos medievales y un diseño de luces en función de catapultar la intensidad.

Tomado de Prensa Latina

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.