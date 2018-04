Confieren a Miguel Iglesias el Premio Nacional de Danza

La Habana, Cuba. – Al bailarín, coreógrafo y pedagogo Miguel Iglesias le fue otorgado el Premio Nacional de Danza que confiere el Consejo Nacional de Artes Escénicas, y lo recibirá en una gala el 28 de abril en el teatro Mella, en La Habana.

Ese lauro reconoce la fecunda trayectoria de quien por 33 años ha estado al frente de Danza Contemporánea de Cuba, considerada la fuente nutricia de las demás agrupaciones cultoras de ese género en el país.

El maestro Miguel Iglesias ha consolidado una compañía de extraordinaria solidez técnico-artística, de reconocimiento en los escenarios más exigentes del mundo desde Gran Bretaña y Estados Unidos hasta Rusia y México.

Este año Danza Contemporánea de Cuba recibió el Premio del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, donde harán el estreno mundial, en mayo, de la obra Consagración de los coreógrafos franceses Christophe Béranger y Jonathan Pranlas-Descours.

