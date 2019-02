Concurso Primera Base impulsa desarrollo de jóvenes músicos en Cuba

Como un espacio para la música fusión realizada por bandas jóvenes, el Concurso Primera Base, ratifica su posición de plataforma vital para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones de artistas en Cuba.

En su cuarta edición, el certamen, constituye una antesala del Festival Havana World Music para celebrarse en La Habana del 21 al 23 de marzo, y ha devenido en espacio preferido entre los músicos no profesionales.

Organizado por la cantautora Eme Alfonso, el evento cuenta con el apoyo del British Council, el Ministerio de Cultura, la Asociación Hermanos Saíz, y la Fábrica de Arte Cubano.

La actual convocatoria de Primera Base, tiene como particularidad este año que se basó en la red de artistas de la Asociación Hermanos Saíz, se extendió 5 días más de la fecha prevista, y se valió de las plataformas digitales y redes sociales para la divulgación.

