Concluye en Matanzas la Feria del Libro

Con la venta de 95 mil títulos de diversos autores, finalizó este fin de semana en Matanzas la Feria Internacional del Libro dedicada al doctor Eusebio Leal Spengler y a China como país invitado de honor.

A disposición del público lector en los múltiples espacios de presentaciones se destacaron los encuentros con escritores, entrevistas, lecturas de poesía, coloquios y la presencia de un centenar de textos para niños y jóvenes.

Eusebio Leal Spengler, historidador de La Habana, recibió en Matanzas el Escudo de la Ciudad y la condición de Hijo Ilustre de esa urbe; al tiempo que se presentaron textos suyos a cargo de Ediciones Boloña.

Durante la Fiesta Literaria en esa provincia la poetisa Carilda Oliver Labra mereció el Premio Excelencia y participó en la Tertulia Al sur de mi garganta, en ocasión del aniversario 60 del Canto a Fidel.

