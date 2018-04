Concluye en Matanzas cita internacional danzonera

Con la entrega del Premio Honorífico Miguel Faílde a los maestros Idelfonso Acosta y José Loyola, y la presencia de bailadores de Estados Unidos, México y Cuba, finalizó en Matanzas el Encuentro Internacional Danzonero.

La cita se dedicó al aniversario de la fundación de la urbe de ríos y puentes, el Sistema de Casas de Cultura y a las cinco décadas y media del Piquete Típico como fiel exponente de ese género.

Durante el Encuentro Internacional Danzonero Miguel Faílde In Memoriam, Beatriz Márquez interpretó los temas Luna sobre Matanzas y Rompiendo la rutina, al tiempo que recibió el símbolo de esa tricentenaria ciudad.

El evento homenaje al ritmo Patrimonio Inmaterial de la nación contó con un espacio teórico, el concurso Ricardo Benedit, los bailes infantiles y las presentaciones de Alejandro Falcón y las Orquestas Faílde, Cubaclamé y La Aragón. Reportó Oriol Miranda Suárez

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.