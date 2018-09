Concierto de Raúl Torres en Jiguaní

Cientos de vecinos de Jiguaní acudirán esta noche a un concierto en la cabecera de ese municipio del popular cantautor Raúl Torres, quien manifestó sentirse estimulado por volver a su tierra natal de la provincia de Granma.

El autor de las canciones Cabalgando con Fidel, El último Mambí dedicada a Raúl Castro Ruz, Candil de Nieve y otras antológicas obras, retorna a la Cuna de la Nacionalidad Cubana, luego de haber concretado su sueño de la Fiesta del Aliñao.

Ese evento celebrado en el recién concluido período estival, tiene carácter anual, con la asistencia de solistas y agrupaciones de pequeño formato, e incluyó en su primera edición, actividades en Manzanillo, Bayamo y en el poblado de Julia.

En esa localidad rural de la capital de Granma, nació Raúl Torres, y a los pocos meses de nacido, sus padres se trasladaron a residir a la provincia de Matanzas, donde se formó.



