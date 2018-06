En concierto la Orquesta Sinfónica Nacional

La Sala Avellaneda del Teatro Nacional abrirá sus puertas a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, el próximo domingo 24 de junio, a las 11 de la mañana.

El programa de esta función estará dedicado a la obra del compositor y director de orquesta inglés, de principios del siglo XX, Edward Elgar.

En la primera parte del concierto se podrá disfrutar de sus conocidas Variaciones Enigma y en la segunda parte su Concierto para violonchelo y orquesta, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa.

