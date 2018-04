Concierto homenaje a Carlos Prieto y Leo Brouwer

Después de un mes cerrado por labores de mantenimiento, el Teatro Martí de La Habana reabrirá el miércoles a las 8:30 de la noche con un concierto de homenaje a los maestros Carlos Prieto y Leo Brouwer, organizado por la embajada de México en Cuba.

El renombrado chelista mexicano ya se presentó en ese mismo escenario en 2014 invitado al Festival de Música de Cámara Leo Brouwer, y regresa nuevamente para tocar con su violonchello Stradivarius.

Ambos músicos recibirán el reconocimiento que lleva el nombre de Gilberto Bosques, quien al frente de la sede diplomática mexicana en La Habana entre 1953 y 1964 dio decisivo apoyo a la Revolución Cubana.

La gala contará, además, con la interpretación del pianista Aldo López Gavilán y la Orquesta de Cámara de La Habana, que dirige la maestra Daiana García.

