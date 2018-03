Concierto de Buena Fe abrió celebraciones de la EGREM

Un concierto de la popular banda Buena Fe inauguró este sábado un ciclo de festejos por los 55 años de fundación de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, sello discográfico más relevante de Cuba.

La agrupación brindó la pasada noche el primero de tres conciertos consecutivos en el Teatro Karl Marx, donde planea compartir la escena con Descemer Bueno, Ivette Cepeda, Adrián Berazaín y Ray Fernández, entre otros exponentes de la música cubana.

Durante los espectáculos, el conjunto recapitulará su más reciente álbum: Sobreviviente, fonograma publicado en 2017, bajo el sello EGREM, que ganó ese año el Gran Premio Cubadisco.

Hasta el 31 de marzo de 2019, artistas del catálogo de la institución, con el fondo de archivos musicales más grande de Latinoamérica, ofrecerán conciertos en su honor y presentarán novedades discográficas.

