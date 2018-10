Compañía Infantil La Colmenita de visita en Granma

Bayamo, Cuba. – El público de las ciudades de manzanillo y Bayamo disfrutarán este viernes y sábado de las actuaciones de la Compañía Infantil La Colmenita, como parte de las actividades en Granma por el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas por la independencia.

Esa agrupación arribó este jueves a la ciudad de Bayamo, para presentarse este viernes en la Plaza de la Cultura La Concha de Manzanillo, donde ofrecerá la Función Especial Risito y los Tres Ositos, con la actuación del Grupo Musical de la compañía.

En esa ciudad, el colectivo de La Colmenita, recorrerá el Parque Nacional La Demajagua, lugar al que se le dan los toques finales para celebrar el miércoles próximo, el acto nacional por el siglo y medio de la gesta del10 de Octubre de 188.

El sábado los integrantes de La Colmenita, presenciarán la ceremonia de izamiento de las Banderas en la bayamesa Plaza de la Revolución, y ofrecerán el espectáculo Risito y Los Tres Ositos en el Teatro Bayamo.

