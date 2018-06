Comienza en Cuba Encuentro de mujeres cantoras

La II edición del Encuentro de mujeres cantoras inicia en La Habana con un espacio al protagonismo de las féminas como forma de visualizar su trabajo en la sociedad.

La cantante y compositora cubana Heidi Igualada, presidenta del encuentro, dijo a Prensa Latina que a medida que pasen los años la cita asumirá un carácter internacional, aunque desde ahora confirmaron su presencia la paraguaya Mariví Vargas y la australiana Sue Monk.

Destaca que el Encuentro de mujeres cantoras permite e visualizar el trabajo de las jóvenes que cultivan la canción comprometida socialmente dentro de nuestra música.

Otra de las promotoras de la idea, la integrante del movimiento cubano de la trova Marta Campos, indicó que en esta segunda edición rinden tributo al medio milenio de fundación de la villa habanera y a la figura de Vilma Espín, por su impronta transformadora sobre la vida de las mujeres en Cuba.

