Comienza en Camagüey tradicional Fiesta del Tinajón

Camagüey, Cuba.- Con una gala que reunirá al talento artístico local en el Teatro Principal de esa ciudad, comienza la Fiesta del Tinajón, evento cultural que en su séptima edición está dedicado a los 70 años de la insigne orquesta camagüeyana Maravillas de Florida.

Además de la agrupación homenajeada, se presentarán esta noche la Compañía Folclórica Camagua, diferentes cantantes y conjuntos musicales de la región, informó Fernando Medrano, director artístico del tradicional evento.

Sobre el desarrollo general de esta jornada festiva, que se extiende hasta el venidero domingo, explicó que están habilitadas 16 áreas recreativas, como es tradicional a lo largo de la Avenida de la Libertad, en esa urbe.

Acompañado de las ofertas gastronómicas, el público camagüeyano podrá disfrutar del arte en todas sus manifestaciones, con la actuación de proyectos culturales representativos de la provincia.

